Более 44 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Фото: mil.ru / Минобороны России

Более 44 тысяч беженцев вернулись в Нагорных Карабах при содействии российских миротворцев. Об этом сообщил заместитель начальника Центра российского миротворческого контингента в Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин в пятницу, 25 декабря.

Уточняется, что центр гуманитарного разминирования продолжает поиск неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств. На сегодняшний день специалистами было проверено 423 здания, 108 километров дорог.

Кроме того, было обнаружено более девяти тысяч взрывоопасных предметов и очищено более 250 гектаров территории.

Также в двух российских военно-полевых госпиталях, которые развернули в Карабахе, жителям оказывают квалифицированную медпомощь. Помощь от российских военных медиков получили 902 человека, в том числе 115 детей, передает РИА Новости.

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