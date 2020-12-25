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Миротворцы РФ обезвредили более девяти тысяч взрывоопасных предметов в Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Миротворцы РФ обезвредили более девяти тысяч взрывоопасных предметов в Карабахе

Кирилл Николаев

Армия

Российские миротворцы разминировали более 280 гектаров земли и обезвредили свыше девяти тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские миротворцы разминировали около 107 километров дорог и 452 домостроения на территории северной окраины Степанакерта, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что МЧС России в полном объеме доставило гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Последняя партия гуманитарного груза прибыла в регион 23 декабря.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Минобороны Россииразминирование территорийНагорный Карабах
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