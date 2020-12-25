Более 460 беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах

Фото: mil.ru / Минобороны России

За сутки в Нагорный Карабах вернулись 466 беженцев. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Движение автобусов с беженцами осуществлялось в сопровождении российских миротворцев и военной полиции.Российские миротворцы также оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают гражданскую инфраструктуру.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 44 тысяч беженцев.

Ранее сообщалось, что МЧС России в полном объеме доставило гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Последняя партия гуманитарного груза прибыла в регион 23 декабря.

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