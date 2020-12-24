Главы МИД России и Турции обсудят конфликт в Карабахе на переговорах в Сочи

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В следующий вторник, 29 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Сочи с рабочим визитом. Он встретится и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Чавушоглу примет участие в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

В ходе мероприятия турецкий и российский политики обсудят множество актуальных региональных и международных проблем, включая вопросы, касающиеся положения дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье, Центральной Азии, на Украине и в Черноморском регионе. Также Лавров и Чавушоглу поговорят о том, как улучшить взаимодействие на площадках интернациональных организаций.

Помимо прочего дипломаты детально изучат вопросы реализации трехстороннего заявления по прекращению боев в Карабахе. Особое внимание стороны уделят минимизации рисков возникновения новых вооруженных конфликтов.

— В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, — цитирует ТАСС Захарову.

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