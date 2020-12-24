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МЧС России в полном объеме доставило гуманитарную помощь в Нагорный Карабах
Фото: Пресс-служба МЧС России

МЧС России в полном объеме доставило гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Гуманитарная помощь для мирного населения Нагорного Карабаха доставлена в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в четверг, 24 декабря.

Уточняется, что последняя партия гуманитарного груза прибыла в регион 23 декабря.

— Девятью вагонами доставлено 127 тонн металлопрофиля, 10 тысяч кубометров стекла, 2,2 тысячи бытовых принадлежностей, 400 сборных теплоемких печей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что специалисты МЧС разгрузили и доставили груз в распределительные пункты Карабаха.

В период с 11 по 23 декабря в регион пришло 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1,2 тысячи тонн. Среди предметов первой необходимости — стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности.

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