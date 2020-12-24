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Глава МЧС назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе
Фото: Пресс-служба МЧС России

Глава МЧС назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Главной задачей гуманитарной операции россиян в Нагорном Карабахе является скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев во время рабочих визитов в Азербайджан и Армению.

По его словам, важно иметь актуальную и достоверную информацию о реальных потребностях региона для того, чтобы минимизировать вероятные негативные последствия для граждан.

— Со своей стороны МЧС России на регулярной основе входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры Нагорного Карабаха и его потребностей, — пояснил Зиничев.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что глава российского ведомства встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром МЧС республики Кямаладдином Гейдаровым. Помимо этого, в Армении Евгений Зиничев провел встречу с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС страны Андраником Пилояном.

Во время встречи стороны договорились о том, что работа ведомств строится на основе принятых соглашений, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия в Карабах направит 54 вагона с гуманитарной помощью. Среди предметов первой необходимости стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности.

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