Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибудут в Нагорный Карабах
Фото: mil.ru / Минобороны России

Еще 35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибудут в Нагорный Карабах

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Еще 35 вагонов гуманитарной помощи из России в ближайшее время прибудут в Нагорный Карабах. Об этом в понедельник, 21 декабря, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается еще 35 железнодорожных вагонов с пиломатериалами, электростанциями, пожарными автоцистернами и бытовыми принадлежностями. В МЧС подчеркнули, что 20 декабря в распределительные пункты пострадавших районов Нагорного Карабаха направили 300 кубометров стройматериалов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Нагорном Карабахе обнаружили 70 армянских военных, считавшихся пропавшими без вести уже 70 дней.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пашинян: Бои в Карабахе прекратились после прибытия российских миротворцев

МЧС РФгуманитарная помощьНагорный Карабах
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте