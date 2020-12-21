Еще 35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибудут в Нагорный Карабах

Фото: mil.ru / Минобороны России

Еще 35 вагонов гуманитарной помощи из России в ближайшее время прибудут в Нагорный Карабах. Об этом в понедельник, 21 декабря, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается еще 35 железнодорожных вагонов с пиломатериалами, электростанциями, пожарными автоцистернами и бытовыми принадлежностями. В МЧС подчеркнули, что 20 декабря в распределительные пункты пострадавших районов Нагорного Карабаха направили 300 кубометров стройматериалов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Нагорном Карабахе обнаружили 70 армянских военных, считавшихся пропавшими без вести уже 70 дней.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пашинян: Бои в Карабахе прекратились после прибытия российских миротворцев