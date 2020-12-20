Пропавших более двух месяцев назад армянских военных нашли в Карабахе

Фото: mil.ru / Минобороны России

В Нагорном Карабахе обнаружили 70 армянских военных, считавшихся пропавшими без вести уже 70 дней. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.

Поисковой операцией занималась Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха вместе с российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

— На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней, — приводит слова президента НКР РИА Новости.

Также Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за продолжающиеся работы по поиску пропавших и возвращению тел погибших.

Ранее МЧС России доставило в Нагорный Карабах новую партию гуманитарной помощи.

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