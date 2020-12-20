Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пропавших более двух месяцев назад армянских военных нашли в Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Пропавших более двух месяцев назад армянских военных нашли в Карабахе

Никита Абрамов

Общество

В Нагорном Карабахе обнаружили 70 армянских военных, считавшихся пропавшими без вести уже 70 дней. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.

Поисковой операцией занималась Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха вместе с российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

— На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней, — приводит слова президента НКР РИА Новости.

Также Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за продолжающиеся работы по поиску пропавших и возвращению тел погибших.

Ранее МЧС России доставило в Нагорный Карабах новую партию гуманитарной помощи.

Читайте также: Пашинян: Бои в Карабахе прекратились после прибытия российских миротворцев

пропавший без вестиВладимир ПутинНагорный Карабах
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте