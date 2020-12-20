МЧС России доставило в Карабах новую партию гуманитарной помощи

Фото: Пресс-служба МЧС России

Специалисты МЧС России доставили по железной дороге в Нагорный Карабах очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 20 декабря.

Отмечается, что специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили 19 декабря семь железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из России. Как уточнили в ведомстве, речь идет о 300 кубометрах пиломатериалов и платформе с автокраном.

Указанные материалы уже доставили в Степанакерт. Позже их распределят по пунктам выдачи различных районов, передает ТАСС.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе