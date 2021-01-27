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Москва и Вашингтон договорились о продлении ДСНВ на условиях России
Фото: МИД РФ

Москва и Вашингтон договорились о продлении ДСНВ на условиях России

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о продлении соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, договор будет продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Дополнения и лишние «довески» к соглашению ДСНВ приняты не были, уточнил Рябков, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 26 января, президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден впервые провели телефонный разговор. Главы государств запланировали подписание Договора СНВ и дали поручения успеть продлить соглашение до 5 февраля.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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