Путин и Байден впервые провели телефонный разговор

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Вечером во вторник, 26 января, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые провели телефонный разговор друг с другом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер начал беседу с поздравления американского коллеги со стартом работы на посту главы Белого дома. Путин подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. По мнению главы государства, это отвечает интересам обеих стран, учитывая их особую ответственность за безопасность во всем мире.

Также политики с удовлетворением отметили произошедший недавно обмен нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ/СНВ-3). Ожидается, что уже в ближайшее время будут завершены все необходимые процедуры для обеспечения работы этого соглашения.

Помимо этого, Путин и Байден обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также поговорили о сотрудничестве и совместной борьбе с пандемией коронавируса. Коллеги затронули тему кооперации и в других сферах.

— Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор, как уточняют в пресс-службе, носил деловой и откровенный характер. В конце беседы стороны условились поддерживать связь.

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