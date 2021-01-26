Давосский форум включил в свою программу выступление Владимира Путина
Давосский форум обновил программу и включил в нее выступление президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте Всемирного экономического форума.
Согласно появившимся сведениям, выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по Москве. У Путина будет полчаса на речь.
Ранее в Кремле сообщили, что на ВЭФ в Давосе президент поговорит о том, как меняется мир в эпоху пандемии коронавируса. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.
Напомним, ВЭФ стартовал в понедельник, 25 января. Впервые за половину столетия он проводится в онлайн-формате из-за инфекции.
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