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Давосский форум включил в свою программу выступление Владимира Путина
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Давосский форум включил в свою программу выступление Владимира Путина

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Давосский форум обновил программу и включил в нее выступление президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте Всемирного экономического форума.

Согласно появившимся сведениям, выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по Москве. У Путина будет полчаса на речь.

Ранее в Кремле сообщили, что на ВЭФ в Давосе президент поговорит о том, как меняется мир в эпоху пандемии коронавируса. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.

Напомним, ВЭФ стартовал в понедельник, 25 января. Впервые за половину столетия он проводится в онлайн-формате из-за инфекции.

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