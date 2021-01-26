Путин осмотрит экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин приедет в Музей Победы на Поклонной горе, чтобы осмотреть экспозицию «Подвиг народа». Визит главы государства состоится в среду, 27 января, в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

— Президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Экспозиция представляет собой интерактивный проект, который вобрал в себя почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам. Все это позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад советского народа в победу над нацизмом.

В ходе посещения музея президент также даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Он посвящен блокаде Ленинграда и героизму его жителей.

Читайте также: Депутат МГД Герасимов рассказал о проекте «Подвиг народа: непокоренный Ленинград» в Музее Победы