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Депутат МГД Герасимов рассказал о проекте «Подвиг народа: непокоренный Ленинград» в Музее Победы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депутат МГД Герасимов рассказал о проекте «Подвиг народа: непокоренный Ленинград» в Музее Победы

Юлия Ямпольская

Город

Новый проект Музея Победы «Подвиг народа: непокоренный Ленинград» доступно и ярко расскажет о прошлом благодаря современным технологиям. Об этом во вторник, 26 января, сообщил председатель комиссии Московской государственной думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, на данный момент наиболее сложная задача для России — сохранить историческую память и сберечь национальную идентичность.

— Чтобы наши дети и внуки знали, какого масштаба испытания пришлись на долю их предков не из скупых строчек учебника, нам нужно сохранять эту память, пересказывая ее на языке современных просветительских и зрелищных технологий. Они доступнее и ярче расскажут о прошлом детям и юношеству. И важно, чтобы в этом рассказе была правда, а не тенденциозные трактовки недоброжелателей, — уточнил Герасимов.

Кроме того, он добавил, что блокада Ленинграда обладает колоссальным потенциалом для воздействия на зрителя. По его словам, оно усиливается с помощью современных технологий, которые создают полный эффект присутствия. Музей Победы обладает всей надлежащей материальной и фондовой базой для того, чтобы проект вошел в историю искусства.

— Для меня очень важно, что одна из реалий современности — постановка в центр внимания не больших масс людей или государственных деятелей, а отдельных человеческих судеб. При этом многие, поверхностно воспринимающие такой взгляд, приходят к радикальным выводам: в последние годы слишком часто говорится о том, что на войне есть только жертвы, но нет героев, — отметил Герасимов.

Проект о Ленинграде, который был подготовлен Музеем Победы, доказывает, что судьбы отдельных людей, а также их переживания и лишения способны раскрыться в целую картину массового героизма. Проект достигает основной цели: тому, кто его увидел и прочувствовал, уже никогда не придет в голову вопрос: «Зачем обороняли Ленинград?» Ответ очевиден, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что 27 января, в 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, Музей Победы в столице запустит новый проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Его авторы создали сложное произведение, которое сочетает в себе элементы иммерсивного театра, трехмерные панорамы, исторически достоверные декорации, кино и подлинные экспонаты.

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