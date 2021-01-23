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Музей Победы принял первых посетителей после перерыва в работе
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы принял первых посетителей после перерыва в работе

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы возобновил экскурсии и другие мероприятия для посетителей после почти трехмесячного перерыва из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В музее 23 января прошли бесплатные экскурсии, квесты и фотосессия, посвященные 77-й годовщине принятия на вооружение Красной Армии легендарного танка Победы — Т-34-85.

Посетителям рассказали интересные факты о танках времен Второй мировой войны и познакомили с уникальной коллекцией боевой техники, включающей более 400 экспонатов. Взрослые и дети приняли участие в квесте «Экипаж машины боевой», самые активные из них получили подарки от Музея Победы.

Большим успехом пользовалась костюмированная фотосессия, участники которой смогли почувствовать себя в роли танкистов.

Знатоки истории поборолись за призы от World of tanks. Во время викторины «История танка Т-34» посетители музея отвечали на вопросы о создании легендарной бронемашины и ее характеристиках.

Напомним, 21 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым в столице возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры при условии нахождения в помещении не более 50 процентов посетителей до максимальной заполненности залов.

Во время трехмесячного перерыва, когда Музей Победы не принимал посетителей, проводились различные онлайн-мероприятия и виртуальные экскурсии. В частности, Музей Победы разместил онлайн-выставку елочных игрушек.

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