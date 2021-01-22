Музей Победы разместил онлайн-выставку елочных игрушек

Всего в цифровую экспозицию вошло около 500 новогодних игрушек / Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы разместил на сайте онлайн-выставку лучших работ участников конкурса «Операция «Новогодняя игрушка». Всего в экспозиции почти 500 новогодних игрушек, которые прислали на конкурс со всей страны. Елочные украшения подобны существовавшим в военное время или посвященные 75-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 22 января.

— Нам очень приятно, что в конкурсе участвовали семьи, детские сады, школы, колледжи, учителя, воспитатели, студенты, мамы, папы, бабушки и дедушки и, конечно, дети, —сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

77 игрушек победили в творческом состязании в семи номинациях. Среди них — более 10 москвичей. Организаторы отметили, что было очень сложно определиться с выбором, так как все работы замечательные и талантливые. Поэтому руководство музея решило сделать еще одну номинацию — «Приз зрительских симпатий». Пользователи могут проголосовать за понравившуюся игрушку до 31 января 2021 года.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

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