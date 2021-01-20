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Музей Победы пригласил на виртуальную экскурсию об освобождении Великого Новгорода
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы пригласил на виртуальную экскурсию об освобождении Великого Новгорода

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы предлагает новую виртуальную экскурсию. Онлайн-посетителям расскажут об освобождении Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков и об оккупации, которая длилась долгих 883 дня.

Как рассказывает экскурсовод Музея Победы Алена Волкова, вступившие в Новгород красноармейцы после войны вспоминали, что сомневались в возрождении города. Из 48 тысяч довоенного населения в нем остались всего несколько десятков человек. Из почти 2,5 тысячи домов сохранились всего 40.

Посетители виртуальной экскурсии пройдут по экспозиции «Подвиг Народа» и «побывают» в Великом Новгороде 1944 года, увидят подлинные кадры кинохроники и фотографии военной поры. Они также «перенесутся» на новгородскую площадь, где немцы разбирают памятник «Тысячелетие России». В будущем для восстановления монумента потребовалось изготовить более 1500 недостающих деталей.

Экскурсия размещена на официальном сайте Музея Победы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы предложил москвичам провести день музейного селфи.

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