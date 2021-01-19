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Музей Победы предложил москвичам провести день музейного селфи
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы предложил москвичам провести день музейного селфи

Юлия Ямпольская

Город

Провести день музейного селфи в дистанционном формате предложил пользователям Музей Победы. Акция #MuseumSelfie пройдет в мире 20 января. Так, на сайте учреждения появится набор фонов с различными видами на выбор.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо скачать заставки на телевизор, компьютер или планшет и сделать селфи возле любимой локации. Фотографию нужно опубликовать в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» или «Одноклассники», сопроводив пост хештегами #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи, #МузейПобеды2021.

Отмечается, что авторы лучших снимков, которые наберут больше всего лайков, получат приз от Музея Победы: билеты на виртуальную экскурсию. По словам директора Музея Победы, на данный момент учреждение закрыто для посетителей.

— Вот и любимую нами акцию мы тоже решили провести в цифровом формате. Благодаря современным гаджетам все почитатели истории смогут вновь «очутиться» в интерьерах музея, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу ко Дню студента. Запланированные мероприятия состоятся 25 января на сайте учреждения, а также на платформе Zoom.

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