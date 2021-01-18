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Столичные культурные центры подготовили онлайн-программу для детей
Фото: Ксения Дорохина, «Вечерняя Москва»

Столичные культурные центры подготовили онлайн-программу для детей

Ксения Монахова

Город

Парки, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили серию онлайн-мероприятий для детей. Юных горожан ждут различные мастер-классы, чтения и выставки рисунков.

Так, в «Зеленой школе» Парка Горького детей научат делать кормушки для птиц. Занятие пройдет в понедельник, 18 января, в 15:00 онлайн на страницах в соцсетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «ВКонтакте».

Для юных пользователей проведут мастер-класс, посвященный любимцу малышей — медвежонку Винни Пуху. Мероприятие состоится 19 января с 10:00 на странице детской библиотеки № 40 в «Фейсбуке».

Также любой желающий сможет научиться создавать интересные аппликации. Занятие «Пингвин на льдине» пройдет 19 января в 16:00 на YouTube-канале библиотеки № 258. А присоединиться к уроку оригами можно 20 января в 15:00 в официальном аккаунте читальни № 196 в соцсети «ВКонтакте».

Также для детей подготовлены онлайн-чтения стихов и сказок о зиме. Работники библиотеки прочтут произведение писательницы Анни Кальдирак о ворчливом игрушечном медвежонке и историю бельгийской писательницы Клер Буйе о гостеприимном волке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, юных зрителей приглашают на фестиваль сказок «Путешествие в мир чудес» и спектакль по роману Николая Чернышевского «Что делать?». Мероприятия также пройдут онлайн.

Читайте также: Столичные музеи подготовили для горожан новую онлайн-программу

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