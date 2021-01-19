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Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню студента
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню студента

Ксения Монахова

Город

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу ко Дню студента. Запланированные мероприятия состоятся 25 января на сайте учреждения, а также на платформе zoom.

Программа будет посвящена школьникам и студентам, оставившим учебу и отправившимся на фронт во время Великой Отечественной войны.

— Мы предлагаем пользователям вспомнить подвиги молодежи, которые помогли Красной армии одержать победу над нацизмом. Героические поступки юношей и девушек вдохновляли остальных бойцов на передовой и поднимали дух советских граждан, — пояснил директор Музея Победы Александр Школьник.

На сайте культурной площадки покажут советский фильм «Молодая гвардия» 1948 года. Военная драма режиссера Сергея Герасимова рассказывает о героизме участников комсомольской подпольной организации под названием «Молодая гвардия». А сюжет фильма, снятого по мотивам романа Александра Фадеева, основан на реальных событиях.

Для пользователей проведут онлайн-экскурсию, посвященную подвигам красноармейцев. Также участникам расскажут об истории юных тружеников тыла. Мероприятие пройдет на платформе zoom 25 января в 14:30 и 16:30, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, День российского студенчества отмечают ежегодно 25 января. История данного праздника начинается с 1755 года. Именно тогда императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета.

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