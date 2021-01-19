Как работают московские поисковики, чтобы восстановить имена погибших в Великой Отечественной войне

Члены поискового объединения «Тризна» Иван Землянский (слева), Валентин Цуканов (в центре) и Григорий Кузнецов / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 19 января, в Музее Победы члены поискового объединения «Тризна» передали останки красноармейца Дмитрия Игнатова Герою России Сергею Зяблову. Он отвезет их на родину солдата.

Останки Дмитрия Игнатова обнаружили в Зубцовском районе Тверской области во время поисковой экспедиции. Личность красноармейца удалось установить благодаря хорошо сохранившемуся медальону. Эта же информация позволила разыскать родственников погибшего солдата.

— Рядом с бойцом мы нашли его личные вещи: пряжку от ремня, перочинный нож, копеечную монету и несколько пуговиц, — рассказал участник поискового отряда «Тризна» Григорий Кузнецов. — Во время изучения документов мы обнаружили, что у Дмитрия Игнатова был родной брат — Яков. Оказалось, они погибли в один день, 9 сентября 1942 года, в 3,5 километра друг от друга.

Останки красноармейца передадут его родственникам. Захоронение со всеми почестями пройдет на мемориальной горе Сорочья.

На церемонии вручили удостоверение поисковика участнику экспедиции Ивану Землянскому. Он помогал в поднятии останков солдата.

— Дмитрий Игнатов стал первым бойцом, которого я вместе с ребятами поднял из земли. Я буду и дальше продолжать эту важную работу, — поделился Иван Землянский.

По словам ответственного секретаря Поискового движения России Елены Цунаевой, в 2020 году удалось найти останки более 17 тысяч бойцов, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Экспедиции проводились в 37 регионах.

В Москве, помимо «Тризны», основано еще три крупных поисковых объединения — «Рубеж», «Поиск» и «Обелиск». К работе подключены школьники и студенты.

— На летней вахте только у меня работали 218 человек. А это не все люди, состоящие в объединении. Всего с нами работают около 600 человек, — сказал руководитель поискового объединения «Тризна» Кирилл Долинский. — Раскопки проходят в Московской, Тверской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Курской областях. За 2020 год из-за пандемии мы нашли не так много солдат — 87 человек. Удалось установить личности шести бойцов, а останки троих мы передали родственникам.

Листок из медальона красноармейца Дмитрия Игнатова / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Кроме того, в прошлом году в Москве в рамках Года памяти и славы сотрудники Музея Победы запустили несколько патриотических мероприятий, которые будут продолжаться в будущем.

— Мы открыли Мемориальный комплекс советскому солдату под Ржевом. А в Зале памяти и скорби мы на новой экспозиции увековечили память 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, — отметил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

СПРАВКА

В Москве работают 89 поисковых отрядов, входящих в Поисковое движение России. Экспедиции проводятся в рамках ежегодного Всероссийского проекта «Вахта памяти». Самыми значительными в 2020 году стали раскопки в Ростовской и Тверской областях и на острове Сахалин. За семь лет работы поисковикам удалось захоронить останки 150 тысяч советских бойцов и восстановить имена восьми тысяч солдат, героически павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Сидорова, помощник начальника отделения по работе с гражданами военного комиссариата города Москвы:

— Мы тесно работаем с поисковыми отрядами. Когда они находят останки бойцов, то обнаруженные ордена и медали передают нам. В 2020 году мы торжественно вручили потомкам погибших солдат 44 награды их героев. А за 10 лет нашей работы мы разыскали и передали родственникам более 750 орденов и медалей. В будущем эта работа будет продолжаться. Ведь такие реликвии очень важны для каждой семьи. Это память об их предках. На церемонии вручения приходят внуки погибших солдат. И они хотят знать о своих героях больше.

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