«Мы к этому готовы»: Путин сообщил, что Россия стремится наладить отношения с Европой

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Россия хочет и стремится наладить отношения с Европой, которая является совершенно естественным партнером Москвы в экономике, науке и технологиях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 27 января.

Он отметил, что диалог должен быть честным, поэтому сторонам следует избавиться от «фобий прошлого». По мнению президента, необходимо отказаться от всех проблем, доставшихся от прошлых веков, и смотреть в будущее. В таком случае Россия и Европа смогут достичь позитивного этапа в своих отношениях, передает РИА Новости.

— Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной, — сказал Владимир Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что у России и Европы есть общие фундаментальные принципы.

Читайте также: Президент России заявил, что борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной