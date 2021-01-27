Президент РФ призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами

Фото: Пресс-служба Админисирации Президента РФ

Необходимо выработать новые механизмы взаимодействия между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 27 января.

— Важно использовать новые дополнительные форматы взаимодействия, — сказал российский лидер.

Он пояснил, что имеет в виду такое явление, как многосторонность, передает РИА Новости.

Помимо этого, Владимир Путин отметил, что у России и Европы есть общие фундаментальные принципы, в частности, в культуре. По мнению президента, России и Европа относятся к одной цивилизации.

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