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Президент РФ призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
Фото: Пресс-служба Админисирации Президента РФ

Президент РФ призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Необходимо выработать новые механизмы взаимодействия между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 27 января.

— Важно использовать новые дополнительные форматы взаимодействия, — сказал российский лидер.

Он пояснил, что имеет в виду такое явление, как многосторонность, передает РИА Новости.

Помимо этого, Владимир Путин отметил, что у России и Европы есть общие фундаментальные принципы, в частности, в культуре. По мнению президента, России и Европа относятся к одной цивилизации.

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