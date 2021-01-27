Путин рассказал, к чему может привести глобальный конфликт в современном мире

Фото: Пресс-служба Админисирации Президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен, так как он может привести к концу цивилизации. Об этом глава государства заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент отметил, что в мире происходит ослабление международных институтов, увеличивается число региональных конфликтов, а также деградирует система безопасности.

Владимир Путин заявил, что неспособность и неготовность решать подобные проблемы в прошлом веке обернулось «катастрофой Второй мировой войны», передает РИА Новости.

— Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации, — сказал российский лидер.

Ранее президент рассказал, что развитие глобальной экономики в будущем будет зависеть от повышения роли государства в обществе.

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