Путин рассказал, к чему может привести глобальный конфликт в современном мире
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен, так как он может привести к концу цивилизации. Об этом глава государства заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Президент отметил, что в мире происходит ослабление международных институтов, увеличивается число региональных конфликтов, а также деградирует система безопасности.
Владимир Путин заявил, что неспособность и неготовность решать подобные проблемы в прошлом веке обернулось «катастрофой Второй мировой войны», передает РИА Новости.
— Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации, — сказал российский лидер.
Ранее президент рассказал, что развитие глобальной экономики в будущем будет зависеть от повышения роли государства в обществе.
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