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Песков: Телефонный разговор Путина с Байденом организовали по инициативе Кремля
Фото: Пресс-служба президента РФ

Песков: Телефонный разговор Путина с Байденом организовали по инициативе Кремля

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена состоялся во вторник, 26 января, по инициативе российской стороны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе телефонных переговоров российский и американский лидеры обсудили вопросы о продлении договора по сокращению стратегических наступательных вооружений на пять лет. Песков отметил, что во время разговора Владимир Путин также поздравил американского коллегу с вступлением на пост.

По итогам телефонного разговора президенты поручили сотрудникам разработать продление соглашения до 5 февраля. Владимир Путин в этот же день, 26 января, внес соответствующий законопроект в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о продлении соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. По его словам, договор будет продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Дополнения и лишние «довески» к соглашению ДСНВ приняты не были, уточнил дипломат.

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