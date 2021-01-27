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Путин рассказал, от чего будет зависеть развитие глобальной экономики
Фото: Пресс-служба Админисирации Президента РФ

Путин рассказал, от чего будет зависеть развитие глобальной экономики

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Дальнейшее развитие глобальной экономики будет зависеть от повышения роли государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в среду, 27 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки, — сказал глава государства.

Президент отметил, что в развитых и развивающихся странах наблюдаются такие тенденции. Владимир Путин уточнил, что повышение роли государства в социально-экономической сфере требует большой ответственности. Также для этого необходимо тесное межгосударственное взаимодействие в вопросах глобальной повестки.

Глава государства добавил, что причиной неустойчивости глобального развития являются накопленные проблемы в социально-экономической сфере, сообщает РИА Новости.

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