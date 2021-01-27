Путин рассказал, от чего будет зависеть развитие глобальной экономики

Фото: Пресс-служба Админисирации Президента РФ

Дальнейшее развитие глобальной экономики будет зависеть от повышения роли государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в среду, 27 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки, — сказал глава государства.

Президент отметил, что в развитых и развивающихся странах наблюдаются такие тенденции. Владимир Путин уточнил, что повышение роли государства в социально-экономической сфере требует большой ответственности. Также для этого необходимо тесное межгосударственное взаимодействие в вопросах глобальной повестки.

Глава государства добавил, что причиной неустойчивости глобального развития являются накопленные проблемы в социально-экономической сфере, сообщает РИА Новости.

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