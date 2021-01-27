Путин сообщил о сокращении числа людей с низкими доходами в России

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал выход из бедности основной задачей, а социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира. Об этом глава государства заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 27 января.

Президент уточнил, что в России число людей с низкими доходами с 1999 года сократилось с 64 миллионов человек до 5 миллионов человек.

— И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении, — сказал Владимир Путин.

Он также сообщил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, в обществе растет социальная напряженность, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин оценил планы о продлении договора ДСНВ.

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