Путин сообщил о сокращении числа людей с низкими доходами в России
Президент России Владимир Путин назвал выход из бедности основной задачей, а социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира. Об этом глава государства заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 27 января.
Президент уточнил, что в России число людей с низкими доходами с 1999 года сократилось с 64 миллионов человек до 5 миллионов человек.
— И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении, — сказал Владимир Путин.
Он также сообщил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, в обществе растет социальная напряженность, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин оценил планы о продлении договора ДСНВ.
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