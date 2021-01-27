Кремль: Москва и Вашингтон продолжат контакты о саммите «пятерки»

Фото: mil.ru / Минобороны России

Россия и Соединенные Штаты Америки продолжат контакты по инициативе президента РФ Владимира Путина по встрече лидеров стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 27 января.

— Она (инициатива — прим. «ВМ») будет дальше рассматриваться, и на этот счет продолжатся контакты российско-американские, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, в июне 2020 года российский лидер предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Во вторник, 26 января, Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Они обсудили, в частности, российскую инициативу о проведении саммита «пятерки».

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