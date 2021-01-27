Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 27 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что президент ВЭФ Клаус Шваб упомянул о его разговоре с президентом США Джо Байденом, в рамках которого обсуждалось продление ДСНВ.

— Безусловно, это шаг в правильном направлении, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Во вторник, 26 января, президенты России и Америки Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Среди прочего обсуждался вопрос продления СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на условиях Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Рябков заявил, что отношения России и США пока не улучшаются

форумВладимир ПутинСНВ-3
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Все мнения
О проекте