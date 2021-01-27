Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении

Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 27 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что президент ВЭФ Клаус Шваб упомянул о его разговоре с президентом США Джо Байденом, в рамках которого обсуждалось продление ДСНВ.

— Безусловно, это шаг в правильном направлении, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Во вторник, 26 января, президенты России и Америки Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Среди прочего обсуждался вопрос продления СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на условиях Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Рябков заявил, что отношения России и США пока не улучшаются