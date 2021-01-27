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Китай отреагировал на решение России и США продлить договор СНВ-3
Фото: Pixabay / David Yu

Китай отреагировал на решение России и США продлить договор СНВ-3

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Китайские власти приветствуют решение России и Соединенных Штатов Америки продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил в среду, 27 января.

— Китай приветствует договоренность США и России продлить СНВ-3. Его продление будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности, международного мира и безопасности, что соответствует всеобщим ожиданиям международного сообщества, — приводит ТАСС его слова.

От имени Пекина он выразил надежду, что стороны завершат все процедуры по пролонгации соглашения как можно скорее.

Также дипломат подчеркнул, что Москва и Вашингтон, имея в своих руках свыше 90 процентов ядерных вооружений от общемирового запаса, должны следовать международному консенсусу, чтобы выполнить свои обязательства по части разоружения. В перспективе это позволит добиться полного ядерного разоружения, считает Лицзянь.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на условиях Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении

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