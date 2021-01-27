Рябков заявил, что отношения России и США пока не улучшаются

Фото: Пресс-служба Совфеда

Отношения России и США не улучшатся, несмотря на продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, общение двух государств находится в тупике, а между странами слишком большое расхождение во взглядах.

— Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном. И расхождения огромные по многим вопросам. Но документ, уверены, должен быть продлен и будет продлен, — отметил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о продлении соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. По его словам, договор будет продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Дополнения и лишние «довески» к соглашению ДСНВ приняты не были, уточнил дипломат.

Соглашение уже ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

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