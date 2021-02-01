Кабмин поддержал законопроект о запрете звуковой рекламы на жилых домах

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Российское правительство в целом поддержало поправки в действующее законодательство относительно размещения звуковой рекламы с применением оборудования, размещаемого на стенах, крышах и иных элементах зданий.

Внести соответствующие поправки в закон «О рекламе» предложили депутаты законодательного собрания Астраханской области. Они выступили за запрещение распространения рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Авторы поправок полагают, что такая реклама «становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», из-за этого «растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены непрерывно в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию».

В кабмине дали в целом положительный отзыв на данную законодательную инициативу, однако выступили за доработку документа. В частности, предлагается конкретизировать виды зданий, на которых нельзя размещать оборудование для звуковой рекламы, и (или) обозначить допустимое расстояние до жилых домов.

Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию. Кроме того, похожие поправки собирается в ближайшее время внести фракция ЛДПР, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу запрет рекламы никотинсодержащей продукции.

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