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ЦППК оштрафовали за распространение звуковой рекламы в электричке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

ЦППК оштрафовали за распространение звуковой рекламы в электричке

Кирилл Николаев

Происшествия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила АО «Центральная ППК» штраф в размере 40 тысяч рублей за распространение звуковой рекламы в электричке. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 28 июня 2020 года в электричке Киевского направления, следовавшей по маршруту Нара — Москва, распространялась звуковая реклама одной радиостанции. В результате в отношении ЦППК был составлен протокол об административном правонарушении.

ФАС напомнила, что запрет на распространение звуковой рекламы в транспортных средствах связан с обеспечением безопасности пассажиров и с сохранением комфортной среды, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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