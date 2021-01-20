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Санитарный вертолет доставил в больницу пострадавшего в ДТП на МКАД
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Санитарный вертолет доставил в больницу пострадавшего в ДТП на МКАД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал одного пострадавшего в ДТП на МКАД. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Пострадавшего доставили в больницу. На борту самолета его сопровождали врачи.

Ранее на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля. Движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыто из-за аварии.

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