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Движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыли из-за ДТП
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыли из-за ДТП

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыто из-за ДТП. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля. Одному человек потребовалась госпитализация.

Врачи скорой помощи осматривают водителя одной из машин, которые были вовлечены в ДТП в процессе движения. В настоящее время решается вопрос на предмет целесообразности его госпитализации.

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