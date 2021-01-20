Движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыли из-за ДТП

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Движение по внешней стороне МКАД полностью перекрыто из-за ДТП. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля. Одному человек потребовалась госпитализация.

Врачи скорой помощи осматривают водителя одной из машин, которые были вовлечены в ДТП в процессе движения. В настоящее время решается вопрос на предмет целесообразности его госпитализации.

Читайте также: Таксист взял с пассажирки 17 тысяч рублей за поездку между терминалами в Шереметьеве