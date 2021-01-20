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Таксист взял с пассажирки 17 тысяч рублей за поездку между терминалами в Шереметьеве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Таксист взял с пассажирки 17 тысяч рублей за поездку между терминалами в Шереметьеве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Водитель такси взял с пассажирки 17 тысяч рублей за поездку между терминалами в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

С заявлением в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что таксист потребовал с нее более 17 тысяч рублей за поездку из терминала D в терминал B. Сотрудники транспортной полиции установили и опросили 38-летнего водителя такси. По его словам, эта сумма сложилась из официального тарифа, о чем было сообщено сразу по прибытии в терминал B. Женщина от оплаты не отказывалась.

Водитель вернул часть денежных средств пассажирке. Женщина не имеет претензий к нему. Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проводят проверку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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