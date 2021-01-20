СК начал проверку по факту массового отравления учащихся двух школ Красноармейска

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следователи начали проверку по факту массового отравления учащихся двух школ Красноармейска. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По предварительным данным, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся двух образовательных учреждений. Следователи проводят осмотр в школах, а также в организации, которая оказывает услуги питания.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.

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