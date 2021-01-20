Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК начал проверку по факту массового отравления учащихся двух школ Красноармейска
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК начал проверку по факту массового отравления учащихся двух школ Красноармейска

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи начали проверку по факту массового отравления учащихся двух школ Красноармейска. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По предварительным данным, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся двух образовательных учреждений. Следователи проводят осмотр в школах, а также в организации, которая оказывает услуги питания.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.

Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на западе столицы

отравлениеГСУ СК РФМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Все мнения
О проекте