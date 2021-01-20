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Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на западе столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на западе столицы

Руслан Давлетшин

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица, 95 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 12:24 по московскому времени 20 января. Пожарные прибыли к месту происшествия по адресу Беловежская улица, дом 95.

В квартире на втором этаже произошло возгорание личных вещей, уточнили в пресс-службе. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Причина появления огня не уточняется.

В результате пожара пострадали два человека. Один из них находился в загоревшейся квартире, в настоящее время его передали медикам.

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МЧСликвидация огняпожар
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