Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Троицком административном округе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское Карта всех событий

Пожарные службы ликвидировали возгорание в частном доме в Троицком административном округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы вечером в понедельник, 18 января. Возгорание произошло в частном доме в поселении Михайлово-Ярцевском в ТАО, его площадь составила 48 квадратных метров.

На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. В кратчайшие сроки пожар был потушен. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в МЧС.

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