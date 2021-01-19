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Четыре человека погибли при пожаре в гаражах в Новосибирске
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Четыре человека погибли при пожаре в гаражах в Новосибирске

Юлия Курганова

Происшествия

В Новосибирске произошел пожар на втором этаже гаражного комплекса, который находится в Дзержинском районе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщается во вторник, 19 января, на сайте региональногоСУ СКР.

В настоящее время в гаражах проводится разбор завалов. По предварительной информации, в здании могли находиться еще люди.

Следователям предстоит выяснить личности погибших, а также причины и обстоятельства трагедии.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что дом загорелся в поселке Армейский в Подмосковье. Его тушат сотрудники МЧС, наблюдается открытое горение. Пожару присвоен первый ранг.

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