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Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Петрозаводске в Карелии, еще двое пострадавших доставлены в больницу. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Уточняется, что в 20:04 поступило сообщение, что на улице Нойбрандербургская, 25, случился пожар. По прибытии спасателей было плотное задымление в одной из квартир, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок. Люди надышались продуктами горения.

В 21:45 стало известно, что четверо человек умерли в больнице, из них один ребенок.

В настоящее время пожар ликвидирован, передает ТАСС.

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