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Пожар локализован в бывшей столовой овощебазы Санкт-Петербурга
пожарные, пожар, огонь, горит / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пожар локализован в бывшей столовой овощебазы Санкт-Петербурга

Никита Абрамов

Происшествия

Локализован пожар в бывшей столовой на территории Калининской овощебазы в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что на проспекте Непокоренных, 63, произошло возгорание на втором этаже двухэтажного здания. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

— В 20:07 локализация, ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлеклось 9 единиц техники и 41 человек.

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