Ликвидирован пожар в автосервисе на юго-востоке Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Шоссейная улица, 1Б Карта всех событий

Ликвидировано горение в автосервисе, который находится на юго-востоке Москвы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС РФ по столице.

— Давно уже не горит. Ликвидировали в 14:38. Площадь возгорания составляла 15 квадратных метров, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что на Шоссейной улице, 1б произошло возгорание в автосервисе. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Также из окон наблюдался черный дым.

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