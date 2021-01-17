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В больнице подмосковного Серпухова прошла эвакуация из-за задымления
Фото: twitter.com/emercom_press

В больнице подмосковного Серпухова прошла эвакуация из-за задымления

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудников и пациентов из отделения хирургии и травматологии Серпуховской городской больницы имени Н.А. Семашко эвакуировали из-за задымления.

Как уточняет подмосковный главк Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел по адресу Вторая Московская улица, дом 8, на цокольном этаже, где размещены кондиционеры для томографов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади два квадратных метра. По состоянию на 05:51 по московскому времени открытое горение было ликвидировано.

Сведения о пострадавших не поступали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области.

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МЧССерпуховсообщение о задымлении
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