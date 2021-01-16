Женщина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Дагестане

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Во время пожара в Дагестане погибли женщина и двое детей, еще одного ребенка госпитализировали. Об этом сообщил изданию «Интерфакс» информированный источник.

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Нурадилова в Махачкале. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Во время инцидента погибли мальчик и девочка трех и пяти лет и их мать, уточняет источник. Еще один мальчик был госпитализирован специалистами в ожоговый центр.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 14:52. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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