Женщина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Дагестане
Во время пожара в Дагестане погибли женщина и двое детей, еще одного ребенка госпитализировали. Об этом сообщил изданию «Интерфакс» информированный источник.
Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Нурадилова в Махачкале. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Во время инцидента погибли мальчик и девочка трех и пяти лет и их мать, уточняет источник. Еще один мальчик был госпитализирован специалистами в ожоговый центр.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 14:52. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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