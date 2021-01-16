Россияне не пострадали в результате пожара в отеле на острове Занзибар

Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

Жители России, по предварительным данным, не пострадали в результате пожара в отеле на острове Занзибар. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майю Ломидзе.

Известно, что на данный момент россиян размещают в других гостиницах.

Видео: Telegram-канал «Говорит Москва»

Напомним, пожар произошел в пятизвездочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar, где находилось примерно 300 отдыхающих. Помимо россиян, в отеле были туристы из Белоруссии и Украины, более подробная информация о происшествии уточняется.

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