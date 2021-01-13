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Пять человек погибли при пожаре в Хабаровске
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пять человек погибли при пожаре в Хабаровске

Кирилл Николаев

Происшествия

Пять человек погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел на Белорусской улице. Устанавливаются личности погибших, среди которых есть двое детей.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади около десяти квадратных метров. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС.

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МЧСпожарХабаровск
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