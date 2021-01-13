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Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Московский, деревня Саларьево Карта всех событий
Пожарные бригады ликвидировали возгорание в ангаре в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Москве.
Пожар произошел в деревне Саларьево поселения Московский. В 19:35 по московскому времени работники МЧС локализовали возгорание на площади 200 квадратных метров.
Полностью ликвидировать огонь удалось в 20:37 по московскому времени.
Информация о пострадавших не поступала, уточняет агентство городских новостей «Москва».
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