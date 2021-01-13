Доследственную проверку проводят по факту гибели мужчины в пожаре на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ангарская улица, 20к2 Карта всех событий

По факту гибели мужчины в пожаре на севере Москвы проводят доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Возгорание произошло вечером в среду, 13 января, в многоэтажном доме по Ангарской улице на севере столицы.

Тело погибшего в пожаре мужчины было обнаружено после ликвидации возгорания. По данному факту организована проверка органами ГСУ СК России по городу Москве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнtм. Для установления точных данных будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки примется процессуальное решение.

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