Доследственную проверку проводят по факту гибели мужчины в пожаре на севере Москвы
По факту гибели мужчины в пожаре на севере Москвы проводят доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.
Возгорание произошло вечером в среду, 13 января, в многоэтажном доме по Ангарской улице на севере столицы.
Тело погибшего в пожаре мужчины было обнаружено после ликвидации возгорания. По данному факту организована проверка органами ГСУ СК России по городу Москве.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнtм. Для установления точных данных будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
В пресс-службе добавили, что по результатам проверки примется процессуальное решение.
Читайте также: Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в ангаре в Новой Москве