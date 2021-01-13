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Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в ангаре в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в ангаре в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, Передельцевская улица Карта всех событий

В поселении Московский в ТиНАО произошло возгорание в ангаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19:04 по московскому времени. Возгорание произошло в деревне Саларьево на улице Передельцевской.

По данным ведомства, специалисты МЧС локализовали пожар в 19:35 по московскому времени на площади 200 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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