Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в ангаре в Новой Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, Передельцевская улица Карта всех событий

В поселении Московский в ТиНАО произошло возгорание в ангаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19:04 по московскому времени. Возгорание произошло в деревне Саларьево на улице Передельцевской.

По данным ведомства, специалисты МЧС локализовали пожар в 19:35 по московскому времени на площади 200 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Один человек погиб во время пожара на севере столицы